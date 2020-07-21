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    • 21.07.2020 11:57
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    'de 34. haftanın programı belli oldu

    'de 2019-20 sezonunun son haftasının maç takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre hafta cuma günü Antalya-Galatasaray maçıyla başlayacak ve pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa-Başakşehir maçıyla son bulacak.

    Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu

    'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek.

    İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...

    24 TEMMUZ CUMA
    21:00 Antalya - Galatasaray

    25 TEMMUZ CUMARTESİ
    21:00 Denizlispor - Ankaragücü
    21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
    21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
    21:00 Göztepe - Sivasspor
    21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
    21:00 Kayserispor - Trabzonspor
    21:00 Konyaspor - Alanyaspor

    26 TEMMUZ PAZAR
    17:00 Kasımpaşa - Başakşehir

    İŞTE SON HAFTANIN PROGRAMI

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