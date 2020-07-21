Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek.
İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...
24 TEMMUZ CUMA
21:00 Antalyaspor - Galatasaray
25 TEMMUZ CUMARTESİ
21:00 Denizlispor - Ankaragücü
21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21:00 Göztepe - Sivasspor
21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21:00 Kayserispor - Trabzonspor
21:00 Konyaspor - Alanyaspor
26 TEMMUZ PAZAR
17:00 Kasımpaşa - Başakşehir
İŞTE SON HAFTANIN PROGRAMI