



TEK İSTİSNA GUSTAVO OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Verimsiz yabancılardan talibi çıkan hemen gönderilecek. Bu isimlerin başında Zajc ve Jailson geliyor. Bunun yanı sıra Garry Rodrigues ve Dirar ayrılmak istemeleri durumunda kalmalarında ısrarcı olunmayacak. Kiradan dönecek Zanka ve Frey'e takım bulmaları talimatı verilecek. Luiz Gustavo ise çok iyi bir teklif gelmemesi halinde kalacak.