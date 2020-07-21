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    • 21.07.2020 10:09
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    'in transferini Başkanı açıkladı: 'ye satılacak

    şampiyonu 'in Başkanı , katıldığı canlı yayında, İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma forması giyen milli futbolcumuz 'in yeni takımını açıkladı.  Eski futbolcuları Cengiz'in 'ye gideceğini belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi. İşte detaylar...

    Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, flaş bir transfer itirafında bulundu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Gümüşdağ, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen eski futbolcuları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olacağını açıkladı.

    "CENGİZ TRANSFERİNDEN 4-5 MİLYON EURO GELECEK"
    Cengiz'in transferinden pay alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi.

    İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder'in peşinde Napoli ile birlikte Everton'ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu.
    Haberler Spor Cengiz Ünder'in transferini Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı: Napoli'ye satılacak
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