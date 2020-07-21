Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, flaş bir transfer itirafında bulundu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Gümüşdağ, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen eski futbolcuları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olacağını açıkladı.
"CENGİZ TRANSFERİNDEN 4-5 MİLYON EURO GELECEK"
Cengiz'in transferinden pay alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi.
İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder'in peşinde Napoli ile birlikte Everton'ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu.