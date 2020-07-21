GOLCÜLERİN GECESİ

Ligde haftanın en önemli maçı, bu sezon en çok gol atan iki golcünün de düellosuna sahne oldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynarken, gol krallığı yarışında da 30 golle zirvede yer aldı.

Cristiano Ronaldo ayrıca, bugün attığı ilk golle, daha önce forma giydiği İngiltere Premier Lig ve İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) haricinde, 2018'den beri oynadığı Serie A'da da 50 gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu maçla toplam gol sayısını 51'e yükselten Ronaldo, Serie A'da 61 maçta bu başarıyı yakaladı.