Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde.

Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de