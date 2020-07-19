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    • 19.07.2020 13:56
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    Son dakika: - derbisinde 11'ler netleşti!

    Spor Toto 'de sezonun son derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakip ile kozlarını 'ta paylaşacak. Dev maç öncesinde iki takımın 11'i de netleşti. Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği ' oynayacak mı?' sorusu da yanıtını buldu. İşte detaylar...

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler

    ile , yarın yapacakları maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. 'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

    İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

    LİG MAÇLARI
    Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

    SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
    Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, ve kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü attı.

    BEŞİKTAŞ, SON 25 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ
    Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    GUSTAVO YOK!
    Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı hafta boyunca idmanlara çıkamayan Luiz Gustavo'nun, ağrıları geçmediği için Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayacağı iddia edildi.

    Dev derbide iki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

    BEŞİKTAŞ: Ersin, , Vida, Roco, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Boyd,

    FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nabıl Dirar, , Simon Falette, , Ozan Tufan, , , Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

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