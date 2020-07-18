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    • 19.07.2020 02:22
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    2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da! İşte maç programı

    2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm severler izleyebilsin diye şifresiz ve canlı yayınlarla ’nin spor kanalı A Spor’dan yayınlanacak...

    2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da!

    2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm severler izleyebilsin diye 'nin spor kanalı A Spor'da.

    2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. 'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…

    İşte maç programı:
    20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
    *20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı
    *20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı
    *22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı
    *22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı

    21 TEMMUZ 2020 SALI
    20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - HOPASPOR | canlı
    22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı

    22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
    20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı
    22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı

    24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE
    20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
    22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR

    Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacak.

    Haberler Spor TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da! İşte maç programı
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