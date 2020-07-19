Galatasaray yönetiminden Falcao emri! Ve karar çıktı

Galatasaray ve Radamel Falcao, yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.

İtalyan medyasının İspanyol basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.