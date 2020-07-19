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    • 19.07.2020 15:39
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    yönetiminden Falcao emri! Ve karar çıktı

    Sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen verimi veremeyen Falcao ile ilgili yönetim kararını verdi. Buna göre yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyeceği öğrenildi.

    Galatasaray yönetiminden Falcao emri! Ve karar çıktı

    Galatasaray ve Radamel Falcao, yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız için yönetim, 'gitsin' kararı aldı.

    İtalyan medyasının İspanyol basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında sarı kırmızılıların Falcao'nun satışı ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılması istendiği aktarıldı.

    FALCAO KALMAK İSTİYOR AMA...
    Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu istek yönetimde olumsuz karşılandığı ifade edildi.

    TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
    Öte yandan menajerlere yetki veren Galatasaray'ın, Falcao için kulübe gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

    Fotomac.com.tr
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