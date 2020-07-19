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    • 19.07.2020 17:08
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    'tan Arjantin çıkarması! Resmi teklif yapıldı

    Son dakika i... Önümüzdeki sezonun kadro planlaması çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde rotasını Arjantin'e çevirdi. Bonservissiz ve maliyeti düşük isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın 1.86 boyundaki dev savunmacıya resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Beşiktaş'tan Arjantin çıkarması! Resmi teklif yapıldı

    Beşiktaş'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'a transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

    Fotomaç'ın Onefootball.com adlı internet sitesinden derlediği bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.

    Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.

    3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ
    Daha önce Palermo, Sampdoria, Cenova ve Leganes'te de forma giyen Munoz'a Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.

    Munoz, kariyeri boyunca toplam 270 maça çıkarken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.
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