Beşiktaş'tan Arjantin çıkarması! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'a transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Fotomaç'ın Onefootball.com adlı internet sitesinden derlediği bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.

Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.