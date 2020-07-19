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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    spor, Ümraniyespor'u 4 golle geçerek 'e yükseldi

    Dadaşlar, Ümraniyespor’u 4 golle geçerek ’e Hatayspor’dan sonra çıkan 2. takım oldu. , Akhisar, Karagümrük ve Play-Off oynayacak. spor ve ise bir alt lige düştü

    Hoş geldin Erzurum
    Ve spor 1 yıllık aradan sonra 'e geri döndü. Mavi-Beyazlılar Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan 2. takım oldu. , Akhisar, Karagümrük ve spor ise Play-Off oynayacak. ve bir alt lige düştü. Düşecek 3. ekip bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Dünkü diğer sonuçlar şöyle: Karagümrük-Adana: 3-0, Giresun-Altay: 1-2, Akhisar-Keçiörengücü: 3-4, Hatayspor-: 3-1, - İstanbulspor: 3-0.



    Erzurumsporlu futbolcular Süper Lig zaferini üstü açık otobüsle şehir turu yaparak kutladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'daki kutlamalarda coronavirüsün yayılmasının engellenmesi adına taraftarlardan ricada bulundu.

    BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR
    Ümraniyespor'u yenerek Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'da futbolcular maç sonunda çok büyük bir sevinç yaşadı.
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