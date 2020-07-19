Ve Erzurumspor 1 yıllık aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Mavi-Beyazlılar Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan 2. takım oldu. Adana Demir, Akhisar, Karagümrük ve Bursaspor ise Play-Off oynayacak. Eskişehir ve Adanaspor bir alt lige düştü. Düşecek 3. ekip bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Dünkü diğer sonuçlar şöyle: Karagümrük-Adana: 3-0, Giresun-Altay: 1-2, Akhisar-Keçiörengücü: 3-4, Hatayspor-Bursaspor: 3-1, Adana Demirspor- İstanbulspor: 3-0.
Erzurumsporlu futbolcular Süper Lig zaferini üstü açık otobüsle şehir turu yaparak kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'daki kutlamalarda coronavirüsün yayılmasının engellenmesi adına taraftarlardan ricada bulundu.
BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR
Ümraniyespor'u yenerek Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'da futbolcular maç sonunda çok büyük bir sevinç yaşadı.
Erzurumsporlu futbolcular Süper Lig zaferini üstü açık otobüsle şehir turu yaparak kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'daki kutlamalarda coronavirüsün yayılmasının engellenmesi adına taraftarlardan ricada bulundu.
BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR
Ümraniyespor'u yenerek Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'da futbolcular maç sonunda çok büyük bir sevinç yaşadı.