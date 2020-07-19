Haberler Galeri Spor Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, alacaklarını siyah beyazlı takımdan tahsil edemediğini iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Genç oyuncunun Türkiye'den ayrılığında Galatasaray detayı şoke etti.

19.07.2020 11:53 - Son Güncelleme: 19.07.2020 11:53
Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Beşiktaş ile hafta içi sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Victor Ruiz konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Pandemi sürecindeki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz perşembe günü Türkiye'den ayrıldı.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Ruiz'i havalimanına götüren aracı ayarlayan kişi ise şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. İşte o detay...

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan bir kulüp personelinin tecrübeli oyuncunun havalimanına yolculuğu için özel araç ayarladığı kaydedildi.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Bu ayrıntı, Victor Ruiz'in yeni sezonda adresinin Florya olacağı dedikodularını artırdı. Tecrübeli savunmacının menajerinin, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme yaptığı da iddia edilmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!

Sezon başında siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan 31 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 26 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaşlı Caner Erkin'in transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner meğer...
Beşiktaşlı Caner Erkin'in transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner meğer...