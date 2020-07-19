Haberler
Galeri
Spor
Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!
Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmişti! Victor Ruiz'in ayrılığında şoke eden Galatasaray detayı!
Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, alacaklarını siyah beyazlı takımdan tahsil edemediğini iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Genç oyuncunun Türkiye'den ayrılığında Galatasaray detayı şoke etti.
19.07.2020 11:53
- Son Güncelleme: 19.07.2020 11:53
Beşiktaş ile hafta içi sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Victor Ruiz konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Pandemi sürecindeki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz perşembe günü Türkiye'den ayrıldı.
Ruiz'i havalimanına götüren aracı ayarlayan kişi ise şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. İşte o detay...
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan bir kulüp personelinin tecrübeli oyuncunun havalimanına yolculuğu için özel araç ayarladığı kaydedildi.
Bu ayrıntı, Victor Ruiz'in yeni sezonda adresinin Florya olacağı dedikodularını artırdı. Tecrübeli savunmacının menajerinin, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme yaptığı da iddia edilmişti.
Sezon başında siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan 31 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 26 karşılaşmada 1 asist yaptı.