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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    : Sizden zafer bekliyorum

    , F.Bahçe maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Başarılı hoca, "Sizden zafer bekliyorum. 'yi yenerek ön eleme şansını sürdürmeliyiz" diye konuştu.

    Sizden zafer bekliyorum
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Başarılı hoca, "Sizden zafer bekliyorum. 'yi yenerek ön eleme şansını sürdürmeliyiz" diye konuştu.

    4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Beşiktaş'ta Lens, Elneny, ve Domagoj Vida sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören son haftaki maçında forma giyemeyecek.
    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Sizden zafer bekliyorum
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