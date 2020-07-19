Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Başarılı hoca, "Sizden zafer bekliyorum. Fenerbahçe'yi yenerek Şampiyonlar Ligi ön eleme şansını sürdürmeliyiz" diye konuştu.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Lens, Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören son haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Lens, Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören son haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.