Beşiktaş Japon stoper Yoshida’yı bitiriyor





SAMPDORİA'YA KİRALANDI

Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.



GYASİ'DE SONA GELİNDİ

Beşiktaş'ın Edwin Gyasi transferinde de sona geldiği ortaya çıktı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yılda 700 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı.