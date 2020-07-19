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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    Japon stoper Yoshida’yı bitiriyor

    Yönetimi, İngiliz ekibi forması giyen 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı... Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria’ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.

    Beşiktaş Japon stoper Yoshida’yı bitiriyor

    Beşiktaş'tan Maya Yoshida sürprizi... Yönetimin Ruiz'in ayrılmasının ardından bonservisi Southampton'da olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yaptığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı.



    SAMPDORİA'YA KİRALANDI
    Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.

    GYASİ'DE SONA GELİNDİ
    Beşiktaş'ın Edwin Gyasi transferinde de sona geldiği ortaya çıktı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yılda 700 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı.



    SEZON SONUNDA SERBEST
    Japon futbolcu Yoshida sezon sonunda serbest kalacak ve bonservis bedeli ödenmeyecek.

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