Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna katacağı iddia edilen ancak sarı kırmızılı kulübün yaptığı son açıklama ile transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.