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    • Spor
    • 18.07.2020 Gazete
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    'da mali durgunluk gün yüzüne çıktı! Cimbom’da maaş krizi

    7 aydır, yabancı oyuncular ise 3 aydır para alamıyor. olmak üzere bazı oyuncuların para alması ise tepkileri farklı yöne çekti. Donk’un da parasını alamadığı için Ankaragücü maçına çıkmadığı öğrenildi.

    Galatasaray'da mali durgunluk gün yüzüne çıktı!

    Galatasaray'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi. Başta Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise rahatsızlığı daha da arttırdı.

    ALBAYRAK ARAYA GİRDİ AMA
    Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sornunu çözmedi.

    PARA YATMAYINCA MAÇA ÇIKMADI
    Albayrak'ın Ryan Donk'a "Senin işini ben halledeceğim" dediği ancak parasının hesabına yatmadığı gören Donk'un Ankaragücü maçına çıkmama kararını uyguladığı ifade edildi.

    TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ!
    Donk'un Göztepe maçına da çıkmama intimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

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