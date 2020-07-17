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    • 17.07.2020 22:41
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    • 17.07.2020 22:41
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    Adı ile anılıyordu... için resmi açıklama geldi!

    sezonu öncesinde adı ile anılan için sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Arda Turan hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

    Kulübü, başkan ve 'in, futbolcu 'ın i hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Spor Adı Galatasaray ile anılıyordu... Arda Turan için resmi açıklama geldi!
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