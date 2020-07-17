AVRUPA'DAN 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS duruşması dün yapıldı. Sabah 11.00'de başlayan duruşma akşam 18.00'de sona erdi. Trabzonspor'u İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra telekonferans ile toplantıya katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Eda Lermi de temsil etti.

CAS HAKİMİNDEN SORULAR

Toplantıda CAS hakimi ilk olarak UEFA Kulüp Disiplin Kurulu'ndan verdiği cezanın nedenlerini detaylı bir şekilde açıklamasını istedi. Trabzonspor kulübü yetkililerine 3 yıl önce imzalanan anlaşmanın şartlarına neden uyulmadığı soruldu.

30 SAYFALIK SAVUNMA YAPTILAR

Trabzonspor Hukuk ekibi ise uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan yaklaşık 30 sayfalık savunmada gerekçeleri tek tek açıkladı. Savunmada özellikle eski Başkan Muharrem Usta ile yapılan anlaşma ile kulübün önemli bir yükümlülükten kurtulduğu aktarıldı.

EKONOMİMİZ İYİ DURUMDA

Trabzonspor örneklerle kulübün ekonomik anlamda çok iyi durumda olduğunu anlattı. Bordo-Mavili kulübün hukukçuları ve yöneticiler duruşma sonunda CAS'ın Avrupa'dan men kararını bozacağından oldukça umutlu.