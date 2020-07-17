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    • Spor
    • 17.07.2020 Gazete
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    ’un 'taki davası dün görüldü! 7 saatlik savunma

    Sabah 11’de başlayıp akşam 18.00’de sona eren duruşmada Trabzon’u li hukuk bürosunun yanı sıra telekonferans ile başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticilerden temsil etti. Yöneticiler ve hukukçular son derece umutlu.

    7 saatlik savunma

    AVRUPA'DAN 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS duruşması dün yapıldı. Sabah 11.00'de başlayan duruşma akşam 18.00'de sona erdi. Trabzonspor'u İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra telekonferans ile toplantıya katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Eda Lermi de temsil etti.

    CAS HAKİMİNDEN SORULAR
    Toplantıda hakimi ilk olarak UEFA Kulüp Disiplin Kurulu'ndan verdiği cezanın nedenlerini detaylı bir şekilde açıklamasını istedi. Trabzonspor kulübü yetkililerine 3 yıl önce imzalanan anlaşmanın şartlarına neden uyulmadığı soruldu.

    30 SAYFALIK SAVUNMA YAPTILAR
    Hukuk ekibi ise uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan yaklaşık 30 sayfalık savunmada gerekçeleri tek tek açıkladı. Savunmada özellikle eski Başkan Muharrem Usta ile yapılan anlaşma ile kulübün önemli bir yükümlülükten kurtulduğu aktarıldı.

    EKONOMİMİZ İYİ DURUMDA
    Trabzonspor örneklerle kulübün ekonomik anlamda çok iyi durumda olduğunu anlattı. Bordo-Mavili kulübün hukukçuları ve yöneticiler duruşma sonunda CAS'ın Avrupa'dan men kararını bozacağından oldukça umutlu.

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