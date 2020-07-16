RAMOS: "ŞAMPİYONLUK SIKI ÇALIŞMAMIZIN BİR ÖDÜLÜ"

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos maç sonu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Bu sıkı çalışmamızın bir ödülü. Pandemiden sonra çok iyi grafik geçirdik. Bizim için garip bir sezon oldu ama amacımız netti. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıktık. Her rakip zordu. Bu şampiyonluk bizim ödülümüz" dedi. Teknik direktörleri Zidane'yi de öven Ramos, "Zidane, bu geminin kaptanı. Bizim için kilit isim. Sezona başladığımızdan beri çok iyi oyuncu topluluğuyla mükemmel bir iş çıkardı. Umarım hak ettiği değeri de görecek" yorumunu yaptı.