MALİYETİ CEZBEDİYOR

Bu isim Roma'da forma giyen Juan Jesus... 29 yaşındaki stoper için teknik direktör Sergen Yalçın önce "Acele etmeyelim" dese de, Ruiz'in beklenmedik ayrılığı tecrübeli hocanın fikrini değiştirdi. Vida'nın 4.5 milyon euro kazanacağı yerde Jesus'un 1.5 milyon euro'ya forma giyecek olması da Beşiktaş yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu. Gelecek sezon Roma ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin maliyeti konusunda bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin araştırma yapılmasını istediği öğrenildi.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Beşiktaş'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin uzun süre peşinde koştuğu Brezilyalı stoper Jesus'un Roma'dan vergiler düşüldükten sonra kazancının 880 bin euro olduğu, vergilerle beraber 1.5 milyon euro'luk bir maliyeti olduğu belirlendi. Roma'nın Jesus'un 1.5 milyon euro'luk maliyetinden bu şekilde kurtulabileceği, bu yüzden kiralama bedeli istemediği öğrenildi. Ancak bu maliyetle Jesus'a başka takımların da talip olacağı hesaplandı. Victor Ruiz'in ayrılmasından sonra Juan Jesus için girişimlerin daha da hızlanması bekleniyor.