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    • 17.07.2020 20:12
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    Son dakika: 'da bir sporcuda çıktı

    Son dakika haberi... ekiplerinden 'da bir oyuncunun yeni tip (Kovid-19) i pozitif çıktığı bildirildi.

    Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Kovid-19 şoku

    Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da şoku yaşandı. temsilcisinin dün gerçekleştirdiği koronavirüs inde, bir sporcuda virüse rastlandı. Teste giren diğer sporcuların sonucu negatif çıkarken, testi pozitif çıkan sporcu karantinaya alındı.

    Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Voleybol Erkek A takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından 1 sporcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Söz konusu sporcumuzun genel sağlık durumu iyi olup karantina ve tedavi sürecine başlanmıştır. Testi sonuçlanan diğer sporcu, teknik ve idari ekibimizde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamış olup, takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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