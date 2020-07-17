Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.07.2020 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 19:55
    ABONE OL

    Dünyaca ünlü futbolcu Essien'den paylaşımı

    Dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan , 'daki şehitler için Instagram hesabından paylaşım yaptı. Essien, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerine yer verdi.

    Essien'den Azerbaycan paylaşımı

    Essien, , ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra 'ın Sabail takımına transfer oldu. Azerbaycan'da forma giyen Ganalı yıldız , sosyal medya hesabında 'ın saldırısı hakkında paylaşımda bulundu.

    Azerbaycan halkına seslenen Essien, "güçlü kalın" mesajı verdi.

    "ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"
    Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail'de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

    Haberler Spor Dünyaca ünlü futbolcu Essien'den Azerbaycan paylaşımı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri