Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma. İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Perotti'nin transferleri için girişimlerde bulunan Sarı- Lacivertliler'in son hedefi Javier Pastore oldu.

PETRACHI'DEN RESMEN İSTEDİ!

İtalyan basını, Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma Sportif Direktörü Petrachi ile görüştüğünü ve Arjantinli futbolcuyu istediğini yazdı.