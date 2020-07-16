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    • 16.07.2020 10:57
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    Trabzon'un eli güçlü! Avrupa cezası kalkacak

    'nın Trabzon'u Avrupa kupalarından men etme kararı, bugün 'ta görüşülecek. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya katılacak olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, savunmada kulübün son yıllardaki ekonomik atılımını örnek göstererek cezanın kaldırılmasını isteyecek.

    Trabzonspor'un eli güçlü! Avrupa cezası kalkacak

    UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüşülecek. CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle umutlar artarken, Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu.



    FIRTINA'NIN ELİ GÜÇLÜ
    Video konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.



    MANCHESTER CİTY KARARI UMUT OLDU
    İtıraza ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması Trabzonspor'u umutlandırdı. Bu gelişme ile bordo-mavililer, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.
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