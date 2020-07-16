Trabzonspor'un eli güçlü! Avrupa cezası kalkacak





FIRTINA'NIN ELİ GÜÇLÜ

Video konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.