



ESASA İLİŞKİN İŞLEM YAPILMAYACAK

Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.



YARGITAY USULDEN BOZMA GEREKÇESİ

Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu yeniden yargılaması yapılanlarla, haklarında verilen hükümler bozulanların aynı dosyada birleştirilerek davanın görülemeyeceği. 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kumpas davasında kumpasa ilişkin delillerin getirilmesi ve hüküm oluştururken bu delillerin de gözetilmesi gerekliliği.