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    • 13.07.2020 12:22
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    CAS'tan ile ilgili flaş karar

    Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), tarafından finansal fair play kuralı nedeniyle Avrupa kupalarından men edilen 'nin itirazını haklı bularak cezayı kaldırdı.

    CAS'tan Avrupa deviyle ilgili flaş karar

    Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), 'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz ekibi 'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

    CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

    CAS, Manchester temsilcisine verilen 30 milyon Avro para cezasını da 10 milyon Avroya indirdi.

    Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

    UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası verildiğini duyurmuştu.

    Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

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