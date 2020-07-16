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    • Spor
    • 16.07.2020 13:21
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    • 16.07.2020 13:39
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    Trabzon ile ilgili kritik süreç! karar tarihini açıkladı

    Son dakika haberine göre 'nın Trabzon'a verdiği men kararıyla ilgili bordo-mavili kulübün itirazını görüşen Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (), kararı iki hafta sonra açıklayacağını duyurdu.

    Trabzonspor ile ilgili kritik süreç! CAS karar tarihini açıkladı

    Trabzon'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde 'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'nun ()'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.

    2 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK!
    Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Trabzonspor'la ilgili kararını iki hafta sonra verecek.

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