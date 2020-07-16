Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı. Yeni sezon iç transfer çalışmaları kapsamında beş yeni sözleşme imzalandı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama...
Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta geçiren Barış Ermiş'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Barış Ermiş, sarı-kırmızılı formayla yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Benim için çok büyük bir heyecan olacak. Sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Koronavirüs pandemisinden de bir an önce kurtuluruz. Galatasaray taraftarının önüne çıkmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Önümüzdeki sezonun nasıl olacağı da belli değil. Bizim de merak ettiğimiz konular var. Seyircili mi olacak, ne zaman başlayacak? Tabii ki ekonomik açıdan bütün kulüpler zorlanıyor, oyuncular zorlanıyor. Değişik bir sezon olacak. Geçen sezon neredeyse yarısında bıraktık. Bu sezon da ilk temennim sağlıklı, kazasız ve belasız bir sezon geçirmek. Galatasaray'da takım biraz daha şekillendikten sonra, yeni arkadaşlarımızla kaynaştıktan sonra güzel bir sinerji kurup başlarız. En iyi şekilde Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız hep beraber. EuroCup'tan birçok takım Şampiyonlar Ligi'ni tercih etti. Oranın kalitesi bir tık daha arttı. Galatasaray maçlarını çok takip ediyordum Avrupa Kupası'na taraftarın da daha yoğun ilgisi var. İnşallah seyircili maçlar olur. Orada gidebildiğimiz en iyi yere kadar var gücümüzle gideceğiz. Belki şampiyonluk… Neden olmasın?
Geçtiğimiz sezonu MZT Skopje formasıyla geçiren ve alt yaş kategorilerinde Milli takımın önemli oyuncularından olan 20 yaşındaki uzun Ragıp Berke Atar gelecek sezon Galatasaray forması giyen isimlerden biri olacak.
Yine alt yaş kategorilerinde Milli formayı giyen 2000 doğumlu Eray Aydoğan da bir diğer yeni transferi oldu.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray forması giyen Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz'le sözleşme yeniledi.
Hali hazırda Galatasaray'la sözleşmeleri devam eden Kaptan Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan da gelecek sezon yine Galatasaray forması ile ter dökecek.