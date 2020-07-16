Barış Ermiş, sarı-kırmızılı formayla yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Benim için çok büyük bir heyecan olacak. Sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Koronavirüs pandemisinden de bir an önce kurtuluruz. Galatasaray taraftarının önüne çıkmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Önümüzdeki sezonun nasıl olacağı da belli değil. Bizim de merak ettiğimiz konular var. Seyircili mi olacak, ne zaman başlayacak? Tabii ki ekonomik açıdan bütün kulüpler zorlanıyor, oyuncular zorlanıyor. Değişik bir sezon olacak. Geçen sezon neredeyse yarısında bıraktık. Bu sezon da ilk temennim sağlıklı, kazasız ve belasız bir sezon geçirmek. Galatasaray'da takım biraz daha şekillendikten sonra, yeni arkadaşlarımızla kaynaştıktan sonra güzel bir sinerji kurup başlarız. En iyi şekilde Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız hep beraber. EuroCup'tan birçok takım Şampiyonlar Ligi'ni tercih etti. Oranın kalitesi bir tık daha arttı. Galatasaray maçlarını çok takip ediyordum Avrupa Kupası'na taraftarın da daha yoğun ilgisi var. İnşallah seyircili maçlar olur. Orada gidebildiğimiz en iyi yere kadar var gücümüzle gideceğiz. Belki şampiyonluk… Neden olmasın?