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    • 16.07.2020 21:56
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    'a koronavirüs şoku! ve sezonu kapattı!

    'ta 24 Haziran'da koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan ve 'in son testlerinin negatif olduğu ancak protokolleri gereği sezonu kapattıkları açıklandı.

    Beşiktaş'ın 2 yıldız ismi sezonu kapattı!

    'ta ve kalan 2 maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 24 Haziran'da Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun son yapılan test sonuçlarının negatife döndüğü ancak 'nin açıkladığı protokoller doğrultusunda sezonu kapattığı açıklandı.

    2 futbolcu, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez test olacak ve ardından sahalara dönebilecek.

    Bu süre de ligin bitiminden sonraya denk geldiği için 2 oyuncu ve maçlarında oynayamayacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

    SEZONU KAPATTILAR
    "24 Haziran 2020 tarihinde protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.
    Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."

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