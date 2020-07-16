SÜPER LİG'İN YENİ TAKIMI HATAY TALİP

Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. 62 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü'nde görev alması gündeme gelecek.