Galatasaray'ın 2019 yılında 1.5 yıllığına Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'a kiralık olarak gönderdiği Maicon'un sözleşmesi sona erdi. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma döneceği kaydedilirken, menajerinden flaş bir hamle geldi.

Ajansspor'un derlediği Almowaten sitesinde yer alan habere göre; Al-Nasr kulübü, sözleşmesi sona eren Maicon'un sözleşmesini uzatmak için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı. Al-Nasr, Maicon'un sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak istedi, ancak ücrette anlaşamayınca Brezilyalı oyuncu Galatasaray'a geri dönmek zorunda kaldı.

Al-Nasr Riyad yönetimi, sarı kırmızılı takımla anlaşamayınca oyuncunun menajerine finansal maliyetleri ve Temmuz ayı içinde olan maaşını ödeyemeyeceğini söyledi. Ayrıca, Suudi yönetimi Maicon'a verilen arabayı da geri istedi.

