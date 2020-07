Son düdüğe kadar her şey olabilir

Süper Lig'de son 2 haftaya Başakşehir, Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi. Başakşehir'e şampiyonluk için 1 galibiyet yeterli olmasına rağmen Takvim yazarları yarışın bitmediğini savundu. İlker Yağcıoğlu, Evren Turhan, Oktay Derelioğlu ve Selahattin Kınalı her şeyin olabileceğini öne sürdü.

EN KRİTİK ADAMLAR YİNE YOK!

Evren Turhan lig yarışında ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti. Turhan, "Her hafta Başakşehir'in oynayacağı rakip eksik oluyor. Bu hafta da Kayseri'nin en kritik adamları Mensah ve Diego yok" dedi.

SON ANA KADAR DEVAM EDECEK

Oktay Derelioğlu futbolun sürprizlere açık olduğunu, Selahattin Kınalı da B.Şehir'in Kayseri maçında çuvallayabileceğini vurguladı. Takvim yazarları yarışın sonuna kadar süreceğini söyledi.

CUMARTESİ KRİTİK GÜN

Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir-Kayserispor ve Trabzonspor- Konyaspor maçlarının sonuçları büyük önem taşıyor. Bu maçlar sonucu ya şampiyon belli olacak ya da iş son haftaya kadar devam edecek.

TAKVİM YAZARLARI YARIŞIN HALA BİTMEDİĞİNDE BİRLEŞTİ

EVREN TURHAN: Süper Lig'de yarış bitmedi

Geçen hafta da bu hafta her şeyin olabileceğini söyledim. Bence yarış bitmedi. Hem Başakşehir hem de Trabzonspor düşme hattındaki takımlarla oynuyorlar. Ancak Başakşehir'in her rakibinin sahaya eksik çıkması düşündürücü. Kayseri maçından sonra iyice huylanmaya başladım. Bu hafta da Diego ve Mensah yok. Bu ligde her an her şey olabilir.

İLKER YAĞCIOĞLU: HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK

Süper Lig'de her an her şey değişebilir. Konyaspor deplasmanında kaybeden Başakşehir'in kalan iki maçını kazanacağının hiçbir garantisi yok. Ancak aynı şey mutlaka Trabzonspor için de geçerli. Dolayısıyla bu saatten sonra sürpriz olacağını zannetmiyorum. Hatta Başakşehir'in bu hafta sonu Kayserispor karşılaşmasında şampiyonluğunu ilan edebileceğini düşünüyorum.

OKTAY DERELİOĞLU: FUTBOL OYUNU SÜRPRİZE AÇIK

Futbol sürprize çok açık bir oyun. Hafta sonu oynanan maçlar da bunu gösterdi. Konya ve Denizli'nin galibiyetlerine 100 kişiden 99'u ihtimal vermiyordu. Trabzon kazanabilseydi fark 1'e inecek, işler karışacaktı. Kalan 2 haftaya Başakşehir'in büyük bir avantajla girdiği gerçek. Mensah ve Diego'suz Kayseri önünde kazanmaya yakınlar. Ancak her an her şey olabileceğini unutmamalı.

SELAHATTİN KINALI: TEORİK OLARAK YARIŞ SÜRÜYOR

Trabzonspor'un matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyorsa, teorik olarak da vardır. Başakşehir'in ilk ciddi rakip karşısında nasıl çuvalladığını hep birlikte gördük. Kayseri maçında da benzer bir senaryo olabilir. Ancak Trabzon tarif edilemez düşüşünü sonlandırıp kalan 2 maçtan 6 puan çıkarabilir mi? Eğer soruya 'evet' cevabını verebiliyorsak Trabzonspor'un da şampiyonluk şansı vardır diyebiliriz.