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    • 15.07.2020 13:27
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    Son dakika: Rizespor ile anlaştı!

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    GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK

    Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor.

    Bu nedenle Tomas, gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.

    Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.

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