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    • 15.07.2020 14:39
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    Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui! İşte kontrat detayları

    Galatasaray için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmeyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.

    G.Saray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui!

    Galatasaray yeni sezon öncesi dış transferde bombayı patlattı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek mevkisine Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Hürriyet'in haberine göre, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Elabdellaoui, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

    MARINAO İLE YOLLAR AYRILIYOR
    Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

    OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
    1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyiyor. İstikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.
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