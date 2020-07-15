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    • 15.07.2020 12:24
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    Hatayspor'da sesleri!

    'in yeni ekiplerinden Hatayspor, bir dönem 'de de forma giyen ve 'nın Granada takımında fazla forma şansı bulamayan 'nı radarına aldı.

    İsmail Köybaşı sürprizi! Geri dönüyor...

    Son olarak La Liga ekiplerinden Granada forması giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren , Hatayspor'un radarına girdi.

    TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup 'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

    TRT Spor'un haberine göre, Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.

    Kariyerinde , ve formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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