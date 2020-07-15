Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek siyah-beyazlı ekipten ayrıldı.
Beşiktaş Ruiz'in bu hamlesi üzerine olayı FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.
2.5 MİLYON EUROYA ALINDI
Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon euroya transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı.
Beşiktaş'a geldikten sonra 4 kez sakatlık geçiren ve ritm bulmakta zorlanan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.