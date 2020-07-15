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    • 15.07.2020 15:46
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    Son dakika: 'ta sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti!

    Son dakika haberine göre 'ın İspanyol stoperi , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek siyah-beyazlı ekipten ayrıldı.

    'ın İspanyol stoperi , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek siyah-beyazlı ekipten ayrıldı.

    Beşiktaş Ruiz'in bu hamlesi üzerine olayı 'ya taşımaya hazırlanıyor.

    2.5 MİLYON EUROYA ALINDI

    Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon euroya transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı.

    Beşiktaş'a geldikten sonra 4 kez sakatlık geçiren ve ritm bulmakta zorlanan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.

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