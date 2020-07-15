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    • 15.07.2020 16:06
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    kışın oynanacak! Takvim açıklandı

    İlk kez kış aylarında oynanacak olan 'nda takvim belli oldu. 'da düzenlenecek olan organizasyonda ilk düdük 2022 günü çalacak.

    2022 Dünya Kupası kışın oynanacak! Tarihte bir ilk...

    takvimi açıklandı. İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 2022'de başlayacak.

    Ev sahibi 'ın A grubu'ndaki maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

    Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak.

    3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

    Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek.

    17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

    Katar'daki stadyumların birbirine yakınlığı sayesinde takımlar ilk kez hava trafiği yaşamadan turnuvayı geçirebilecek.

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