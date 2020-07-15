2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı. İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.
Ev sahibi Katar'ın A grubu'ndaki maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak.
3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.
Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek.
17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.
Katar'daki stadyumların birbirine yakınlığı sayesinde takımlar ilk kez hava trafiği yaşamadan turnuvayı geçirebilecek.