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    • 15.07.2020 12:29
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    Son dakika: - derbisinin hakemi belli oldu | 33. haftanın hakemleri

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. - derbisine Halil Umut Meler atanırken; Trabzon-Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan, Başakşehir-Kayserispor maçına ise Ali Şansalan atandı.

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

    Süper Lig'in 33'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak - derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

    18 TEMMUZ CUMARTESİ
    21.00 - Göztepe (Koray Gençerler)
    21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa (Volkan Bayarslan)

    19 TEMMUZ PAZAR
    21.00 Çaykur Rize - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
    21.00 - İttifak Holding Konyaspor (Atilla Karaoğlan)
    21.00 Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor (Cüneyt Çakır)
    21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
    21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
    21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Ali Şansalan)
    21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor (Fırat Aydınus)

    Ayrıntılar geliyor...

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