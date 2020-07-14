Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    spor altın tepsiyle sunulan şansı geri tepti

    spor, spor önünde 14. dakikada Ekuban ile öne geçti. İkinci golü bir türlü bulamayan Fırtına maçı yin e hediye etti! Denizli, 46’da Sacko ve 84’te Estupinan ile sevindi. ile farkı 1 puana indirme şansını tepen Trabzon taraftarını kahretti.

    İntihar!

    Trabzonspor, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepti.

    8. dakikada Aissati'nin sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 14'te 'ün pasıyla ceza sahasına giren Ekuban topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

    ÖNCE SÖRLOTH DİREĞE TAKILDI
    34'te Abdülkadir Ömür'ün şutunu Hüseyin kurtardı. 46. dakikada Zeki'nin yaptığı ortayı Sacko kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1. 74'te Sörloth'un kale dibinden yaptığı vuruş direkten döndü.

    DA COSTA'NIN ŞUTU DİREKTE
    84'te Olcay'ın pasında topu kontrol eden Estupinan ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda dar bir açıdan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1. 89'da Da Costa'nın şutu direkten geri geldi.

    Haberler Spor Trabzonspor altın tepsiyle sunulan şansı geri tepti
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri