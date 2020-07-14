Trabzonspor, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepti.

8. dakikada Aissati'nin sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 14'te Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına giren Ekuban topu ağlarla buluşturdu: 0-1.





ÖNCE SÖRLOTH DİREĞE TAKILDI

34'te Abdülkadir Ömür'ün şutunu Hüseyin kurtardı. 46. dakikada Zeki'nin yaptığı ortayı Sacko kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1. 74'te Sörloth'un kale dibinden yaptığı vuruş direkten döndü.

DA COSTA'NIN ŞUTU DİREKTE

84'te Olcay'ın pasında topu kontrol eden Estupinan ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda dar bir açıdan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1. 89'da Da Costa'nın şutu direkten geri geldi.

