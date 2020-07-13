Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR | CANLI
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR | İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth