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    • 13.07.2020 21:04
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    spor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Yukatel spor’a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Denizlispor - Trabzonspor | CANLI

    Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel spor'a konuk oluyor.

    Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR | CANLI

    DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR | İLK 11'LER

    Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

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