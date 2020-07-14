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    • 14.07.2020 09:24
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    Maicon 'ı köşeye sıkıştırdı! İşte o planı

    Değişen yabancı kuralının ardından 'a geri dönme ihtimali kalmayan Maicon, sarı-kırmızılı ekibi köşeye sıkıştırdı. Yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacında bulunan Galatasaray'ın durumundan faydalanmak isteyen Maicon, serbest kalmayı planlıyor.

    Maicon Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı! İşte o planı

    Değişen yabancı kuralının yanı sıra Finansal Fair Play kuralları Galatasaray yönetimini zora soktu. Yeni sezon öncesi kadrosundaki yabancılardan kurtulmak zorunda olan Aslan'da Maicon krizi patladı. Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, geçen sezon kiraladığı Brezilyalı stoperin bonservisini istediği Galatasaray'dan "3 milyon Euro" cevabını aldı. Ancak Al Nasr henüz geri dönüş yapmadı. 31 yaşındaki futbolcu ise son gelişmeleri lehine kullanmak için harekete geçti.

    İMZA PARASININ PEŞİNDE
    Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor. G.Saray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da G.Saray'ın elini hayli zayıflatıyor.
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