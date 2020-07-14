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    • 14.07.2020 19:15
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    Son dakika: 'in 33. haftasında ve 'un maçlarının tarihleri değişti

    Son dakika haberi... (), 'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 'un maçları pazar gününe alındı.

    Süper Lig'in 33. haftasında fikstür değişti!

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının tarihleri değişti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

    Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

    Ligde 33. haftanın programı şöyle:

    18 TEMMUZ CUMARTESİ:

    21.00 Galatasaray-Göztepe

    21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

    19 TEMMUZ PAZAR:

    21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

    21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

    21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

    21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

    21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

    21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

    21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
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