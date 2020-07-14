Fenerbahçe'den kiralık olarak sezonu Nürnberg'de geçiren Michael Frey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu ve sezon öncesinde sarı-lacivertli takımda olacağını söyledi.Kamptaki duruma göre geleceğinin şekilleneceğini belirten Frey, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.