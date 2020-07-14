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    • 14.07.2020 18:07
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    kampına katılacağını açıkladı!

    Sezon başında Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren , geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti.Frey yaptığı açıklamada kampına katılacağını duyurdu.

    Fenerbahçe kampına katılacağım

    Fenerbahçe'den kiralık olarak sezonu Nürnberg'de geçiren Michael Frey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu ve sezon öncesinde sarı-lacivertli takımda olacağını söyledi.Kamptaki duruma göre geleceğinin şekilleneceğini belirten Frey, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.


    "ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDIK"
    90+6. dakikada attıkları golün ardından Bundesliga 2'de kaldıklarını kaydeden İsviçreli futbolcu, "İniş ve çıkışlarla geçen sezonun ardından bitiş nedeniyle mutluyum. Playout maçından sonra taraftarlar bizi şampiyon olmuş gibi karşıladı. İnanılmazdı, taraftarlar bu kulüp için yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Nürnberg'te 32 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
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