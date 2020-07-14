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    • 14.07.2020 21:51
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    'da 11. kez koronavirüs testi yapıldı!

    ekiplerinden 'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 11. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "11. kez Kovid-19 PCR testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

    Sivasspor'da 11. kez test yapıldı!

    ekiplerinden 'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 11. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 11. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen A takım futbolcularımıza ve destek ekibimize 11. kez Kovid-19 PCR testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

    Bu arada, kırmızı-beyazlı ekibin yarın yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

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