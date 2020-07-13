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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    Süpersin Hatay! Hatayspor tarihinde ilk kez 'e çıkmayı başardı

    karşısında 59’da Roni’nin golüyle geriye düşen Hatay, 78’de Barbosa ve 89’da Yusuf’un golleriyle maçı kazandı. Bitime 1 hafta kala ’e çıkan ilk takım oldu.

    Süpersin Hatay

    Ve Hatayspor 'de. Sezonun büyük bir kısmını zirvede geçiren Hatayspor, 1. Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yendi ve Süper Lig biletini alan ilk takım oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta , 54'te Umut'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. 59'da Adanaspor Roni ile 1-0 öne geçerken, Hatayspor, 78'de Barbosa ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekipte 85. dakikada Eze de kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. 89'da sahne alan Yusuf Abdioğlu, Hatayspor'u maçta 2-1 öne geçiren ve takımını Süper Lig'e çıkaran golü attı. Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de yarışmaya hak kazandı.

    ALTIPARMAK'TAN HAT-TRİCK
    TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile şampiyonluğa ulaşarak "hattrick" yaptı. Altıparmak 2 sezon önce 'u, geçen sezon 'i Süper Lig'e taşımıştı.

    TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
    Hatayspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesi kentte büyük bir coşku ile karşılandı. Hatay sokaklarına akın eden taraftarlar, Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.

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