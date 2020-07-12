Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Arda Turan, Galatasaray'a transfer olup olmayacağı hakkındaki bir soruya cevap vermişti.

33 yaşındaki futbolcu, "Her gün konuşmayalım. Artık bundan sonra hayırlısı. Öyle bir şey olursa kulüpten duyarsınız zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Devre arasında Başkan Mustafa Cengiz'den veto yiyen Arda Turan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmuştu.

ANLAŞMA TAMAM!

İspanya'nın AS Gazetesi'nden Arda Turan ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

MAÇ BAŞI 200 BİN TL

AS Gazetesi'ne göre Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak.

Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.

Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.

Arda Turan, 2011 yazında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmiş ve İspanya'da Barcelona formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.