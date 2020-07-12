Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.07.2020 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 22:32
    ABONE OL

    basınından flaş iddia! 'da! İşte alacağı ücret!

    basını, ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan ’ın ile anlaşma yaptığı iddiasını ortaya atarken yıldız ismin ne kadar kazanacağını da yazdı.

    Arda Turan Galatasaray'da!

    ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan , 'a olup olmayacağı hakkındaki bir soruya cevap vermişti.

    33 yaşındaki futbolcu, "Her gün konuşmayalım. Artık bundan sonra hayırlısı. Öyle bir şey olursa kulüpten duyarsınız zaten" ifadelerini kullanmıştı.

    Devre arasında Başkan 'den veto yiyen Arda Turan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmuştu.

    ANLAŞMA TAMAM!
    'nın AS Gazetesi'nden Arda Turan ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

    MAÇ BAŞI 200 BİN TL
    AS Gazetesi'ne göre Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak.

    Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.

    Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.

    Arda Turan, 2011 yazında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle 'e gitmiş ve İspanya'da formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.

    Haberler Spor İspanya basınından flaş iddia! Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri