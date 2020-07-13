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    • 13.07.2020 21:03
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 32. haftasında lider Medipol , küme düşmeme mücadelesi veren 'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Konyaspor - Başakşehir | CANLI

    'in 32. haftasında lider Medipol , küme düşmeme mücadelesi veren 'a konuk oluyor.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 21:00'de başlayan karşılaşmayı yönetiyor. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI


    Kümede kalma mücadelesi veren 17. sıradaki Konyaspor 30 puanda yer alırken lider Başakşehir'in ise 66 puanı bulunuyor. Başakşehir, bugün kaybeder ve kendisi de Konyaspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

    İLK 11'LER
    Konyaspor:     Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

    Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.

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