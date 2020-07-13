Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'a konuk oluyor.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 21:00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI





Kümede kalma mücadelesi veren 17. sıradaki Konyaspor 30 puanda yer alırken lider Başakşehir'in ise 66 puanı bulunuyor. Başakşehir, Trabzonspor bugün kaybeder ve kendisi de Konyaspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.