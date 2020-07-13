Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Btc Türk Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor
Saat 21.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçta Fırat Aydınus düdük çalıyor. Bein Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.