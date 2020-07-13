Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2020 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 21:06
    ABONE OL

    - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    'in 32. haftasında Beşiktaş, Btc Türk 'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com. tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI

    'in 32. haftasında Beşiktaş, Btc Türk 'un konuğu oluyor

    Saat 21.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçta düdük çalıyor. Bein Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI

    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

    Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.

    Haberler Spor Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri