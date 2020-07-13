Konya’da kritik gece

Süper Lig'de 32. hafta çok önemli bir karşılaşmaya sahne olacak.

Ligde an yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de Konyaspor'un konuğu olacak. Zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Lider Başakşehir ve ligde 17. durumda bulunan Konyaspor'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Bu karşılaşmanın sonucu hem şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Trabzonspor'u hem de düşmeme savaşına giren Kayserispor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı yakından ilgilendiriyor.

Başakşehir bugün galip gelir, Trabzonspor da Denizlispor'a yenilirse Başakşehir bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer tüm sonuçlarda ise bu sezon ipi kimin göğüsleyeceği son 2 haftaya kalmış olacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Lider Başakşehir ile Konyaspor arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. 2 takım bugün çok kritik bir maça çıkacak.