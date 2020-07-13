Fener’e kılınç darbesi

Fener'de ümitler tükendi. Sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler rakibinin 7 puan gerisine düştü ve 3'lük şansını kaybetti. 7. dakikada Emre Kılınç ceza sahasında Ozan Tufan tarafından düşürülünce penaltı kararı çıktı. Arouna Kone penaltıdan golü attı: 0-1. 14. dakikada Mert Hakan çok etkili kesti. Kone boş kale yerine topu dışarıya vurdu.

ÖNCE EMRE SONRA MERT KAÇIRDI

27'de Samassa'nın hatasını affetmeyen Deniz Türüç şık bir golle skore eşitledi: 1-1. 44'te Sivas yeniden öne geçti. Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç, Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2. 50'de Emre vurdu, Altay kurtardı. Ardından Mert Hakan'ın şutu defanstan sekip kornere çıktı.

SAMASSA 90+5'TE KURTARDI

70. dakikada Emre Kılınç soldan mükemmel ortaladı, Kone boş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu. 90+2'de Allahyar'ın şutu az farkla auta gitti. 90+5'te kaleci Samassa, Ozan Tufan'ın şutunu çıkardı ve zafer Sivas'ın oldu: 1-2.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI İSYANI!

Maçın 39. dakikasında f.bahçe atağında vedat muriç topu ağlara gönderecekken araya son anda apindangoye girdi. f.bahçeliler sivaslı oyuncunun vedat'a vurduğunu ve penaltı kararı çıkması gerektiğini belirttiler.