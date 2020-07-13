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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    Fener’e kılınç darbesi

    5. dakikada gecenin yıldızı Kılınç’ın yaptırdığı penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 27’de skoru eşitledi. 44'te Emre Kılınç'ın golü ile yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skoru çeviremeyen Fener büyük fırsatı tepti.

    Fener’e kılınç darbesi

    Fener'de ümitler tükendi. Sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler rakibinin 7 puan gerisine düştü ve 3'lük şansını kaybetti. 7. dakikada Emre Kılınç ceza sahasında Ozan Tufan tarafından düşürülünce penaltı kararı çıktı. Arouna Kone penaltıdan golü attı: 0-1. 14. dakikada Mert Hakan çok etkili kesti. Kone boş kale yerine topu dışarıya vurdu.

    ÖNCE EMRE SONRA MERT KAÇIRDI
    27'de Samassa'nın hatasını affetmeyen Deniz Türüç şık bir golle skore eşitledi: 1-1. 44'te Sivas yeniden öne geçti. Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç, Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2. 50'de Emre vurdu, Altay kurtardı. Ardından Mert Hakan'ın şutu defanstan sekip kornere çıktı.

    SAMASSA 90+5'TE KURTARDI
    70. dakikada Emre Kılınç soldan mükemmel ortaladı, Kone boş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu. 90+2'de Allahyar'ın şutu az farkla auta gitti. 90+5'te kaleci Samassa, Ozan Tufan'ın şutunu çıkardı ve zafer Sivas'ın oldu: 1-2.

    FENERBAHÇE'NİN PENALTI İSYANI!
    Maçın 39. dakikasında f.bahçe atağında vedat muriç topu ağlara gönderecekken araya son anda apindangoye girdi. f.bahçeliler lı oyuncunun vedat'a vurduğunu ve penaltı kararı çıkması gerektiğini belirttiler.

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