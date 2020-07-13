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    • 13.07.2020 15:01
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    Son dakika haberi| 7 Ekim'de ile hazırlık maçı oynayacak

    Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinde A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurmuştu. İşte detaylar...

    Resmen açıklandı! Milliler sahaya iniyor, rakip Almanya

    Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinde A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

    LÖW DE DUYURMUŞTU

    Federasyonun resmi açıklaması öncesinde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını duyurmuştu. Löw açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

    Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum.

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