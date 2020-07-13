Almanya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinde A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

LÖW DE DUYURMUŞTU

Federasyonun resmi açıklaması öncesinde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını duyurmuştu. Löw açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum.